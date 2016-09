Agent dreigt vrouw te arresteren omdat ze borstvoeding geeft, dit is haar reactie

Sven Van Malderen

28/09/16 Bron: Huffington Post

Vorige zondag in Columbus (Georgia): een vrouw geeft haar baby van een maand oud de borst in een supermarkt, maar wordt daarop aangesproken door een agent. Hij zei dat dat niet mocht en dreigde er naar verluidt zelfs mee om haar te arresteren. Voor Savannah Shukla was dat het sein om in actie te schieten. Ze schreef niet alleen een vlammende Facebookpost, maar belde ook naar de politie om verhaal te halen.

"Ik had eigenlijk net gedaan met het karwei toen die politieman op me afstapte", klinkt het. "Hij zei dat ik me moest bedekken, anders zou iemand er aanstoot aan kunnen nemen. Ik antwoordde dat het in Georgia perfect legaal is om eender waar borstvoeding te geven."



Zijn antwoord? "Je dénkt dat je de wet kent, maar dat is niet zo. Als je tepel zichtbaar is, zal ik je moeten arresteren. En ik zie je tepelhof al."



"Wablieft, dacht ik bij mezelf. Dan zal hij toch wel héél goed moeten gekeken hebben. Ik stapte kwaad weg en ben in de auto gaan uithuilen. Zo'n pesterijen kunnen ervoor zorgen dat mama's geen borstvoeding meer durven geven in het openbaar, dat snap ik heel goed. Maar ik stap hiermee naar zijn oversten: als hij mij zo aanpakt, zal hij dat in de toekomst nog doen. En wie weet hoeveel keer hij in het verleden al op die manier gehandeld heeft."