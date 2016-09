Toine (23) heeft mogelijk 200 broers en zussen

Francine Wildenborg

28/09/16 - 06u33 Bron: Ad.nl

© Marnix Schmidt.

Nederland Als kind van een spermadonor heb je al genoeg uit te leggen aan de buitenwereld, zegt Toine (23). Laat staan dat je 200 halfbroers- en zussen hebt en een vader met autisme. De student wist al langer hoe hij verwekt werd, maar pas onlangs ontdekte hij dat hij het resultaat is van jarenlang gesjoemel met donorzaad door dokter Jan Karbaat in het Nederlandse Medisch Centrum Bijdorp.

Het is vooral een raar gevoel om zoveel verwanten te hebben. Toine (23)

Toen Toine in januari naar het tv-programma Spoorloos keek, hoopte hij even dat hij van een andere donor was dan de twaalf kinderen in de uitzending. Tegen beter weten in: zelfde kliniek, zelfde periode, zelfde getinte huidskleur.



"Potverdorie, de kans is wel heel groot dat ik daarbij hoor." Toines half-Surinaamse donorvader leverde geregeld sperma af bij Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht, waar dokter Karbaat er lustig op los bevruchtte. Dat de donor een autistische stoornis had, was niet bekend. "Ik heb die aandoening gelukkig niet, maar sommige andere kinderen wel helaas", zegt de Utrechtse student, die inmiddels 23 halfbroers en -zussen heeft ontmoet.



Licht getint

De totale 'club' telt er al 35 en wordt steeds groter: "Bijna elke maand komen er kinderen bij." Andere kinderen kwamen erachter dat hun donor geen blanke man was, zoals in hun donorpaspoort stond. Die verrassing had Toine niet. Hij wist dat zijn donor 'licht getint' was. Het is vooral een raar gevoel, zegt de student, om zoveel verwanten te hebben. Zo blijkt dat sommige kinderen in de regio Rotterdam elkaar al kenden zonder te weten broer en zus te zijn, wat het plots een stuk voor de hand liggender maakt dat ze een relatie zouden krijgen met alle genetische gevolgen van dien.



In augustus ontmoette Toine zijn donorvader, die een vorm van autisme heeft: "Hij doneerde steeds op een vast moment op weg naar zijn werk. Niemand hield hem tegen. Hij heeft een bepaalde trots over hoeveel kinderen hij heeft voortgebracht, maar hij is geen slecht mens. Hij wil de kosten vergoeden voor inschrijving in de dna-databank, zodat de kinderen hun halfbroers en -zussen kunnen vinden en hij geeft iedereen een boekje met zijn familiegeschiedenis." Hij neemt zijn donorvader dan ook niets kwalijk, maar de Nederlandse dokter Jan Karbaat (89) wel. "Het is misdadig zo met mensenlevens om te gaan en moeders zo voor te liegen."



Jan Karbaat runde ruim veertig jaar de omstreden vruchtbaarheidskliniek. Alle beschuldigingen wuift hij weg.