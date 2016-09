Wachtrij beu? Neem plaats in een zelfrijdende zetel

Door: redactie

27/09/16 - 15u51 Bron: Belga

video In Tokio kunnen wachtende restaurantbezoekers binnenkort plaatsnemen in een zelfrijdende zetel, ontwikkeld door autobouwer Nissan. Ondanks de ruim 160.000 etablissementen in de Japanse hoofdstad moeten bezoekers vaak lang aanschuiven voor ze aan een tafel kunnen plaatsnemen. De zetels, die vanaf volgend jaar op grote schaal getest worden, rijden klanten automatisch naar hun bord als ze aan de beurt zijn.