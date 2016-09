Halfnaakt achter de toonbank om juwelen aan te prijzen: alles voor de commercie

Bewerkt door Eric Belsack

27/09/16 - 15u09 Bron: Ku6

video Hoe ver kan je gaan om de verkoopcijfers op te krikken? Heel ver, zo blijkt uit dit filmpje dat werd geschoten in een juwelenafdeling van een winkelcentrum in Hongkong. Daar zien we hoe een verkoopster halfnaakt, met 'diamantjes' op haar tepels gekleefd, achter de toonbank moet plaatsnemen om de koopwaar aan te prijzen.

De verkoopster is duidelijk niet happy met de situatie. Op de beelden zien we hoe ze zich blijkbaar erg gegeneerd voelt terwijl klanten haar aanstaren.



Dergelijke praktijken blijken geen uitzondering in de voormalige Britse Kroonkolonie, waar het motto luidt: "Alles voor de commercie".