Vrouw vindt 5.000 dollar in doos Domino's en brengt geld eerlijk terug: nu mag ze jaar lang gratis pizza eten

Door: redactie

27/09/16 - 15u26 Bron: Time

Woman who found $5,000 in a Domino's box now gets free pizza for a year https://t.co/MVPiHblqji — TIME (@TIME) 26 september 2016

Toen Selena Avalos uit San Jose onlangs een smakelijke portie kippenvleugeltjes had besteld bij de lokale Domino's bleek er geen kip in de doos te zitten, maar wel een dik pak bankbiljetten. Zo maar even bijna 5.000 dollar had ze in de schoot geworpen gekregen, maar Selena dacht er niet aan het geld bij te houden. Ze nam meteen contact op met de filiaalmanager. Die actie wordt zo gesmaakt bij Domino's dat ze nu een jaar lang gratis pizza mag eten. Daar bovenop kreeg ze ook nog eens een week verlof van haar baas voor haar goede daad. Niet slecht.