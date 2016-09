Artsen halen verkeerde nier weg bij Italiaanse patiënt

Bewerkt door Eric Belsack

Dokters in Italiaanse kliniek stonden voor een raadsel. Waarom werd de patiënt, bij wie ze met succes een door kanker aangetaste nier hadden verwijderd, maar niet beter? Het raadsel werd opgelost nadat bleek dat ze de verkeerde - gezonde - nier hadden weggehaald.

De blunder voltrok zich in Vigevano, in het Noord-Italiaanse Lombardije. Een 78-jarige man vernam in de polikliniek dat een nier was aangetast door een kwaadaardige kanker. De patiënt trok naar het plaatselijke hospitaal. Daar verwijderden de chirurgen zijn linkernier. Daarin zat wel degelijk een gezwel.



De bejaarde man bleef zich slecht voelen en liet zich meermaals onderzoeken in dezelfde kliniek. Uiteindelijk bleek dat het gezwel in de verwijderde linkernier goedaardig was. De rechternier van de man was de oorzaak van alle kwaad: die was aangetast door een kwaadaardige tumor.



Kosten

Het gevolg van de blunder is nu, dat de 78-jarige pechvogel driemaal per week naar het ziekenhuis moet voor een drie tot vier uur durende nierdialyse. Het hospitaal in Vigevano betreurt de vergissing en stelt een intern onderzoek in. De directie heeft zich uitgebreid verontschuldigd en verzekert dat het alle bijkomende kosten zal terugbetalen aan de patiënt.