Man hoort na 6 jaar wie zijn overleden vrouw echt was

Tom Tates

27/09/16 - 13u28

LEK in 1997 © Reddit.

Bijna vier jaar zochten ontelbare, bloedfanatieke amateurspeurders tevergeefs naar de raadselachtige identiteit van een Amerikaanse vrouw die in 2010 op 42-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. Na haar dood ontdekte haar ex-man in haar privékluisje meerdere persoonsbewijzen met daarop haar pasfoto's, maar verschillende voor- en achternamen. Dat was het begin van een breinbrekend mysterie met de wildste speculaties dat op internet uitgroeide tot een enorme hype. Een paar dagen geleden is eindelijk ontdekt wie 'Lori' in werkelijkheid was.

Het zal je maar gebeuren. Jarenlang getrouwd zijn geweest met een vrouw die naderhand niet de persoon was die je dacht dat ze was. Het overkwam een Amerikaan en vervolgens raakte de halve wereld in de ban van het mysterie. Jon Blakely Ruff uit Texas sloeg steil achterover van verbazing toen hij zes jaar geleden het kluisje van zijn kort daarvoor overleden ex-vrouw Lori Erica Kennedy opende. Het stel was een paar maanden daarvoor gescheiden en tijdens hun huwelijk had zijn echtgenote hem ten strengste verboden ooit haar persoonlijke safe in de linnenkast te openen. Na haar zelfmoord op kerstavond 2010 kon een ontroostbare Jon zich niet langer beheersen. Want tijdens hun relatie had zijn vrouw altijd erg geheimzinnig gedaan over haar achtergrond. En zijn ouders hadden 'Erica' nooit vertrouwd. Die vonden Jons echtgenote té zwijgzaam, koud, afstandelijk en onbeschoft. "Alsof ze iets te verbergen had", typeerden ze de vrouw na haar plotselinge overlijden. Codes En dat laatste bleek zo te zijn. 'Erica', die samen met de onvruchtbare Jon via een zaaddonor een kindje kreeg maar dat stelselmatig verwaarloosde, had in haar kluisje meerdere paspoorten en merkwaardige documenten van 'zichzelf' liggen. Op het ene identiteitsbewijs stond de meisjesnaam Lori Erica Kennedy, maar op een andere de naam Becky Sue Turner. De geboortedata waren op alle paspoorten gelijk en de foto's waren van haar. Maar er lag nog meer in het kluisje: zoals een geboortebewijs van een onbekend meisje uit Washington, uit een telefoonboek gescheurde pagina's, een aanbevelingsbrief van een ex-werkgever in Bangkok, pagina's met vreemde codes, rare nota's, data en het nummer 402. Lees verder onder de foto

© Reddit. © Reddit.

Rechercheurs ontdekten vervolgens dat Lori Erica Kennedy inderdaad ooit door het leven was gegaan als Becky Sue Turner. Maar die naam bleek van een Amerikaans meisje te zijn dat op 2-jarige leeftijd bij een huisbrand om het leven was gekomen. Vervolgens bleek ook Lori Erica Kennedy niet haar echte naam te zijn. "Heeft mijn ex-vrouw wel ooit bestaan", vroeg een gebroken Jon Ruff zich ernstig af.



Toen de merkwaardige zaak in 2012 in de publiciteit kwam, besloten professionals maar ook duizenden internetters een lekker mee te gaan speuren naar de identiteit van LEK (Lori Erica Kennedy) of FLEK (Fake Lori Erica Kennedy). De politie besloot foto's van Lori te vergelijken met de gezichten van kinderen die tussen 1970 en 1980 spoorloos waren verdwenen. Maar dat leverde geen enkele resultaat op. Vervolgens werden door Sherlock Holmes-amateurs tienduizenden middelbare schooljaarboeken en ontelbare sociale media-accounts doorgespit. Als iemand even dacht de ware achtergrond van 'LEK' te hebben ontdekt, werd dat weer door anderen weerlegd.



De zoektocht 'wie was in vredesnaam LEK of FLEK' werd zo een regelrechte internethype. Complete gespreksgroepen piekerden zich een slag in de rondte en de wildste complottheorieën stapelden zich op. Zo zou Lori een kind zijn dat werd geboren in een verboden sekte. Ook werd langere tijd gespeculeerd dat Lori het meisje zou zijn op een beruchte foto die in 1989 werd gevonden in een Amerikaanse parkeergarage. Daarop staan een nog altijd onbekende vrouw en jong kind met afgeplakte monden. Ook dat spoor liep dood.



Daarna werd het idee geopperd dat Lori wellicht een danseres uit Las Vegas moest zijn die uit angst een andere identiteit zou hebben aangenomen. Lori zou getuige zijn geweest van een maffia-moord en hebben gevreesd voor haar leven. Voor dat verhaal konden echter geen bewijzen worden gevonden. Volgens internetters was het feit dat Lori op haar 20ste haar borsten liet vergroten, het enige linkje met een mogelijk verblijf in de gokstad.



En dan waren er nog verhalen dat LEK of FLEK in werkelijkheid een spionne zou zijn geweest of een vrouw die van de Amerikaanse overheid een andere naam had gekregen omdat ze 'iets' wist wat niemand in de wereld mocht weten. Om nog maar te zwijgen over de rare codes die in de kluis lagen. Hele volksstammen gingen LEK's merkwaardige notities analyseren. Het zou een ingenieus geheimschrift zijn, maar niemand slaagde erin de boel te ontcijferen tot ook maar iets van een aanknopingspunt.



Oplossing

Een paar dagen geleden werd het mysterie dat zeer velen slapeloze nachten bezorgde, dan toch nog opgelost. Een vrouw uit Seattle kon zich een gezin herinneren waarvan de dochter - Kimberly - op 18-jarige leeftijd van huis was weggelopen. Ze had haar gescheiden moeder Deanne MacLean, die net een nieuwe vriend had, opgedragen haar nooit te zoeken.



De vrouw zocht vervolgens tegen alle afspraken in bijna 30 jaar tevergeefs naar Kimberly. De biologische moeder van Kimberly is inmiddels overleden. Maar volgens Tom - de broer van 'LEK' - was de vrouw al die jaren ontroostbaar over het feit dat ze haar dochter nooit meer had gevonden. Kimberly had, zo stelt Tom, een gelukkige jeugd. "Maar kennelijk is ze nooit hersteld van het ontwrichte huwelijk van haar ouders".



Nu de waarheid over LEK of FLEK eindelijk, zelfs via keihard DNA-bewijs, boven water is gehaald, wordt dat overigens niet door alle fanatieke amateurspeurders geaccepteerd. Ze balen dat hun zoektocht na jaren zo'n saai einde heeft gekregen en beginnen te twijfelen aan of LEK daadwerkelijk Kimberly McLean was. Een nieuwe ronde speculaties is dus alweer begonnen onder de titel KM (Kimberly McLean) en natuurlijk FKM (Fake Kimberly McLean).