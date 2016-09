SM-meesteres 'gedekt' door briefje van overleden klant

Bewerkt door Eric Belsack

Een Oostenrijkse prostituee heeft gisteren een straf van twee jaar met uitstel gekregen voor de dood van een klant. Al bij al een lichte straf omdat Pamela F. een ondertekende brief van haar 'slaaf' kon voorleggen waarin die de volle verantwoordelijk opneemt voor de eventuele dodelijke gevolgen van zijn seksuele verlangens.

De rechter vond dit een verzachtende omstandigheid. Hij achtte de Pamela F. (29) wel schuldig aan het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel die leidden tot de dood van een 45-jarige man, vorig jaar in een Weens hotel.



In de rechtbank verklaarde de SM-meesteres dat de klant haar 100 euro had betaald om hem het bewustzijn te doen verliezen. Dat moest, naar zijn wensen, gebeuren door hem te wurgen met een schoenveter terwijl hij met een strop rond zijn hals aan een muur van de hotelkamer was vastgebonden. Pamela F. kon in de rechtbank een door haar klant ondertekende brief voorleggen waarin hij verklaarde "de volledige verantwoordelijkheid opnam voor alle risico's op lichamelijke letsels" en voorts "dat hij er zich van bewust was dat zijn fetisj tot de dood kon leiden".



"De man zei dat ik niet bang moest zijn of mocht panikeren wanneer zijn hoofd rood zou uitslaan", verklaarde Pamela F. in de rechtbank. "Hij was een volwassen man en ik ging ervan uit dat hij zichzelf niet in gevaar zou brengen".



Met zijn hoofd in de strop en een rood aangelopen hoofd, trok Pamela F. vervolgens de schoenveter aan, zoals haar was gevraagd. Daarna liet ze het snoer weer losser, kleedde zich aan en verliet - zoals afgesproken - de hotelkamer.



Paniek

Wanneer ze anderhalf uur later nog altijd geen sms of ander teken van leven van haar klant had gekregen, sloeg de prostituee in paniek. Pamela F. keerde terug naar de hotelkamer en bonkte op de deur. De man aan de receptie was er wel gerust in. "Als hij dood is, vinden we hem sowieso morgenvroeg wel terug", sprak hij. De meesteres belde evenwel de politie. Die trof de man dood aan, kort na middernacht.



Rechter Nina Steindl zei dat ze een mild oordeel had geveld omdat de beschuldigde, die het prostitutiemilieu inmiddels had verlaten, "een goede indruk had gemaakt". Voorts heeft ze na de feiten aangetoond dat ze geen hardvochtig persoon is.



Wetsdokter Christian Reiter verklaarde in de rechtbank dat het slachtoffer minstens een minuut lang was gewurgd met de schoenveter. "Dit was voldoende lang om het bewustzijn te verliezen en te overlijden", zei de expert. "Er was geen enkele mogelijkheid dat de man zichzelf kon bevrijden".