Verstrooide kiezer geeft geen 200 euro maar stembrief cadeau op doopsel

26/09/16 - 20u46 Bron: The Local

Een man die zondag zijn stem ging uitbrengen voor de Spaanse regionale verkiezingen, heeft zich danig vergist. Hij stak in het Spaanse Redondela een enveloppe in de stembus en reed daarop naar een doopsel, zo'n 100 kilometer verder.

Hij overhandigde na de plechtigheid zijn cadeau, althans wat hij dacht bij te hebben: een enveloppe met daarin 200 euro. De man haalde tot zijn verbazing het stemformulier boven. Meteen had hij door wat er aan de hand was. Hij reed in allerijl terug naar Redondela en legde daar aan de politie uit wat er gebeurd was.



Met de agenten trok hij naar het stemkantoor. De enveloppe met het bedrag werd uit de stembus gevist. Zijn uitgebrachte stem werd als geldig aanvaard.



Zoals verwacht blijft in Redondela en de rest van Galicië de regeringspartij Partido Popular aan de macht.