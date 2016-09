Sara spoort dief van haar iPad zelf op. De reactie van de politie laat haar perplex achter

Sven Van Malderen

13/09/16 - 17u11 Bron: Daily Mail

Een goudkleurige iPad Air 2 gestolen? Geen probleem. Sara Gration bood de dief zelf op een presenteerblaadje aan de politie aan, dacht ze. Dankzij de 'zoek mijn iPhone'-app was de Britse immers te weten gekomen waar haar toestel van 550 euro opnieuw aangezet werd. Even het adres doorspelen en de zaak zou snel opgelost zijn. Tot haar grote frustratie kreeg de 37-jarige vrouw uit Derby echter te horen dat ze "zelf maar even aan die deur moest aankloppen". "Wij hebben het op dit moment te druk", luidde de bijhorende uitleg.

"Ik kon mijn oren niet geloven", aldus Sara. "Het kwam er dus op neer dat ik zelf agent moest spelen en die man moest gaan arresteren. Ik moest naar een huis gaan waar er potentieel gevaar voor mij dreigde. Waarom betaal ik in godsnaam nog belastingen als ik het politiewerk moet doen? Ik weet niet wat ik nog meer had kunnen doen, buiten dan die dief zelf in de handboeien slaan en naar het politiebureau slepen. Ik besef maar al te goed dat een auto-inbraak niet bepaald de misdaad van de eeuw is. Voor hen is dit geen prioriteit, maar dat is toch nog geen excuus om mij zo af te schepen? Ze hebben nog liever dat ik risico's loop dan zelf iets te ondernemen. Ik ben gedegouteerd."



Bewakingscamera

De inbraak vond vorige donderdagnacht plaats voor haar deur. Naast de iPad was de dief er met nog enkele spullen uit de auto vandoor gegaan. Sara verwittigde de politie, maar die liet weten dat er geen enkele agent kon langskomen. Misschien had een bewakingscamera in de buurt wel iets geregistreerd, dat kon ze toch makkelijk zelf even onderzoeken?



"Met knikkende knieën"

Om 13.30 uur die vrijdag gaf haar iPad vervolgens een teken van leven. Een huis in Osmaston Park Road zou een interessante piste zijn, volgens de app althans. "Ik belde meteen naar de politie. Vijf minuten later kreeg ik een telefoontje terug, met de boodschap dat ik zelf naar die locatie mocht gaan. Dat heb ik ook gedaan. Met knikkende knieën weliswaar, maar ik wilde absoluut mijn iPad terug. Nadien heb ik nog eens naar de politie gebeld, maar excuses heb ik toen niet gekregen."



"Extra opleiding"

Intussen heeft het lokale politiekorps zich wel al uitgeput in verontschuldigingen. "Het advies dat we haar gegeven hebben, was helemaal fout", maakt politiechef Tracy Harrison duidelijk. "De man die ze aan de lijn had, zal een extra opleiding krijgen zodat deze situatie zich nooit meer voordoet. Burgers mogen nooit zelf riskante acties ondernemen om gestolen goederen terug te winnen, dit was zuiver politiewerk. Vorige zondag beseften we dat we in de fout gegaan waren, sindsdien houdt een agent zich bezig met deze zaak. De iPad hebben we helaas nog niet kunnen terugvinden."