"Waar zat ik met mijn verstand?" Juf vertelt voor de camera hoe ze affaire kreeg met leerling

Sven Van Malderen

13/09/16 - 15u17 Bron: Insideedition.com

Twee jaar cel en haar naam tien jaar lang op de lijst met zedendelinquenten: dat riskeert een 24-jarige lerares uit Iowa nadat ze in juli gearresteerd werd vanwege haar seksuele relatie met een 17-jarige student. Voor de camera betuigt Mary Beth Haglin nu haar spijt.

Vanaf zestien jaar mag in de Amerikaanse staat de liefde bedreven worden, dus met de leeftijd is niets mis. Wat haar dan wel aangewreven wordt? De machtspositie die ze uitgebuit zou hebben. Haglin besefte blijkbaar ook zelf dat het niet helemaal koosjer was: twee maanden geleden ging ze zichzelf aangeven. De jongedame was amper vijf maanden in dienst als interimlerares Engels in de stad Cedar Rapids. In februari kwam er al een eerste intern onderzoek, maar dat leverde niets op. Omdat ze de voortekenen gemist hadden, kregen drie verantwoordelijken later hun C4. "Kan dit niet geloven" "Ik kan niet geloven dat ik dit gedaan heb", stelt Mary Beth. "Ik dacht nooit dat het zo uit de hand zou lopen. Ik verontschuldig me bij iedereen die ik gekwetst heb." De juf blijft er wel bij dat zij verleid werd door hem, niet omgekeerd dus. "Hij schreef vaak iets op een post-it en plakte dat onder mijn bureau. 'Ik hou zielsveel van jou, mijn keizerin', klonk het onder meer. Zo noemde hij mij altijd." Al bleef Mary Beth zelf ook niet bij de pakken zitten: zo stuurde ze hem onder meer een pikante selfie.

"Bijna elke dag seks in wagen"

De student vergeleek hun situatie met het scenario van 'The Graduate', de klassieker met Anne Bancroft en Dustin Hoffman in de hoofdrollen. Hij gaf haar ook het koosnaampje 'Mrs Robinson', naar analogie met het alom bekende liedje uit de film.



De verleidingspogingen misten hun effect niet. "Ik was dolverliefd op hem. We hadden bijna elke dag seks in mijn wagen, al spraken we soms ook af om gewoon te praten. In mijn hoofd leek het alsof we een echte relatie hadden."



Het sprookje eindigde toen een andere student hen bezig zag. Haglin werd op staande voet ontslagen en aangeklaagd wegens seksuele uitbuiting. "Ik besef nu hoe stom ik geweest ben, ik heb een vreselijke fout gemaakt. Ik dacht dat ik dit geheim zou kunnen houden en dat niemand er ooit iets van zou afweten. Als ik de kans had, zou ik de klok terugdraaien en mezelf een klap voor het hoofd geven. Waar zat ik toch met mijn verstand?"