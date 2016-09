Luttele centimeters beslissen over leven of dood bij sprong van hoteldak in zwembad

video Even lijkt hij te pletter te storten op de rand van het zwembad waarin hij springt vanaf een hoteldak. De waaghals haalt het nog net, maar het is héél nipt.

© screenshot.

De man, naar verluidt een Amerikaan, filmde zijn levensgevaarlijke sprong met een actiecamera op zijn hoofd. Hij zette de video van de bijzonder onverstandige stunt online, waarna die al snel viraal ging.



In de video is te zien hoe hij al hijgend de trappen beklimt naar het dak van een hotel, een verdieping of vier hoog. Na de sprong maakt hij zich vliegensvlug uit de voeten. Hij klimt uit het zwembad, springt over een hek en is ribbedebie.



Over de video is verder niets gekend.