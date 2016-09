'Flauwe grap' met duiker blijkt aanval van witte haai

video Speervisser Tyler McQuillen dacht dat zijn vrienden hem onder water een duw verkochten als flauwe grap. Niets was minder waar, want drie meter onder water voor de kust van het Amerikaanse Santa Barbara bleek McQuillen langs achter aangevallen door een forse witte haai.

De 22-jarige McQuillen, die tijdens het incident aan het filmen was met een actiecamera op zijn wapen, kon de haai wegduwen met zijn hand en zijn speer. Hij merkte bloed in het water en kon wegzwemmen. Aan de beet van de haai hield hij twee gebroken tenen over.



"Extreem veel geluk gehad dat ik hier levend uit ben gekomen", zette McQuillen bij de video, die werd opgenomen op 1 september. De aanval is te zien vanaf 1:22.