Vruchtbaarheidsarts maakte patiëntes zwanger met zijn eigen zaad

Bewerkt door Eric Belsack

13/09/16 - 11u13 Bron: Indy Star

Donald Cline (77) werkte in de jaren 70 en 80 in een vruchtbaarheidskliniek in Indianapolis. © Marion County Sheriff's Office.

De Amerikaanse vruchtbaarheidsdokter komt in nauwe schoentjes te zitten. Onder het motto 'wat je zelf doet, doe je beter', bezwangerde de nu 77-jarige arts tientallen vrouwen met zijn eigen sperma. Tijdens een hoorzitting heeft de man ontkend, maar de bewijzen stapelen zich op.

De bal ging aan het rollen toen acht vrouwen uit de staat Indiana, die via een gespecialiseerde website op zoek waren naar hun biologische vader, tot de verrassende ontdekking kwamen dat ze in wezen zussen waren. De vrouwen kwamen tot de vaststelling dat hun respectievelijke moeders 'klant' waren bij dokter Cline. In plaats van het zaad van anonieme donoren, gooide Cline dus zijn eigen sperma in het strijdperk.



Vaderschapstest

Twee van de vrouwen in kwestie lieten een vaderschapstest uitvoeren. Hieruit bleek dat Cline met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hun biologische vader is. Via de website, waarop mensen op zoek kunnen gaan naar hun natuurlijke ouders, werd bovendien duidelijk dat de vrouwen een genetische band hebben met 70 andere personen.



Valse verklaringen

Donald Cline werkte in de jaren 70 en 80 van vorige eeuw in een vruchtbaarheidskliniek in Indianapolis. Tijdens een hoorzitting heeft hij ontkend dat hij zijn patiëntes destijds heeft zwanger gemaakt met zijn eigen sperma. De arts wordt er nu evenwel van verdacht dat hij valse verklaringen heeft afgelegd.



Deze aanklacht weegt zwaarder dan het gebruik van zijn eigen zaad. Dit mag dan wel als onethisch klinken, maar de dokter heeft dusdoende de wet niet overtreden.