Door: redactie

13/09/16 - 07u36 Bron: vtmnieuws.be

video

Een Amerikaans dansgezelschap heeft een spectaculaire dansshow getoond op 1.300 meter hoogte in China. De dansers hingen vast met touwen aan de Tianmenberg, terwijl ze verticale dansen uitvoeren op de kliffen. Voor de aanwezige toeristen was het een waar spektakel. Het gezelschap BANDALOOP is gekend voor zijn gevaarlijke maar prachtige "verticale dansen" op flatgebouwen en kliffen. Hun optredens zijn een combinatie van choreografie en klimmen.