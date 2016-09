Brit maakt website waar moslims tweede, derde of vierde vrouw kunnen vinden

Eveline Meijer

Het lijkt op een normale datingwebsite, maar Secondwife.com is meer dan dat. Op deze site, opgericht door de 33-jarige Brit Azad Chaiwala, kunnen Australische moslims zoeken naar een tweede vrouw, zo schrijft de Daily Mail.

Volgens Chaiwala wint polygamie aan populariteit in Australië. Op zijn website staan inmiddels 180 mannen en twaalf vrouwen, die allemaal een tweede huwelijk zoeken. In totaal zouden 750 Australiërs de website gebruiken. In Australië is polygamie echter illegaal. Maak je je er toch schuldig aan, dan kun je vijf jaar de gevangenis in gaan. Het is niet duidelijk of de website ook de huidige regels overtreedt. Voorzichtig Volgens de bedenker zijn moslims nu ontzettend voorzichtig met dingen als polygamie vanwege alle vooroordelen tegen hen. Daarnaast kijken ze vooral naar hun culturele achtergrond, "in plaats van wat de religie zegt". Op de voorpagina van Secondwife staat dan ook een zin uit de Koran: "Trouw vrouwen naar jouw keuze. Twee of drie of vier. Maar als je bang bent dat je niet rechtvaardig kunt handelen, trouw er dan slechts één". Volgens Chaiwala betekent dit dat een moslim met maximaal vier vrouwen mag trouwen, als hij het zich kan veroorloven en ze allemaal gelijk behandelt. De Brit heeft zelf al sinds hij twaalf is de droom om meerdere vrouwen te trouwen.

Kritiek

De site kon al snel op kritiek rekenen. Zo vindt de directeur van de Australian Muslim Women's Centre for Human Rights, Jourmanah El Matrah, dat het vernederend is en dat vrouwen en kinderen vaak slecht worden behandeld binnen de polygamie.



"Vrouwen lijden vaak en voelen zich alleen", zegt El Matrah. "Het beperkte bewijs dat we hebben, toont dat er een verhoogde kans is op huiselijk geweld". Bovendien is de tekst in een tijd geschreven waarin vrouwen een man nodig hadden voor hun onderhoud en rechten, maar dat is nu niet meer het geval.



De president van de Australian Federation of Islamic Council, Keysar Trad, zegt echter dat polygamie vrouwen rechten geeft. Zo worden ze niet bestempeld als minnares. Hij gebruikt zijn vrouw, met wie hij dertig jaar getrouwd is, als voorbeeld. "Mijn vrouw is een heilige. Ze is één van de beste vrouwen die ik ken. Maar ik denk dat het de menselijke natuur is, God heeft zijn 'drive' erg sterk in mannen laten zitten, zodat we de beste verzorgers en ondersteuners voor meer dan één vrouw kunnen zijn".



Overigens heeft Chaiwala ook een website opgezet voor niet-Moslims, genaamd Polygamy.com.