Meisje (5) 'trouwt' met liefde van haar leven en sterft zes uren later

Bewerkt door Eric Belsack

12/09/16 - 09u57 Bron: WFAA

Mary droeg een prinsessenjurk en een kroontje, Damien zat strak in het pak. De ceremonie was compleet met ringen en een bruidstaart. © WFAA.

Op liefde staat geen leeftijd. Het was de vurigste wens van de vijfjarige Mary Massey om ooit te trouwen met haar vriendje Damien (6). Donderdagavond brak het grote moment aan op Mary's ziekenhuisbed. Het prille koppeltje 'trouwde'. Amper zes uur later overleed de 'bruid' in het Cook Children's Hospital in Dallas.

De dokters hadden eerder het treurige nieuws gemeld aan de familie: Mary zou niet lang meer te leven hebben. Het meisje leed aan taaislijmziekte en chronische longontsteking. Hoog tijd om de hartenwens van Mary in vervulling te brengen: trouwen met haar Damien. Al van toen ze twee jaar was, wilde het meisje met hem huwen. En de liefde was wederzijds. Damien had zelfs een aanzoek gedaan.



Samen met de ouders van de kinderen en het ziekenhuispersoneel werd donderdagavond een heuse huwelijksplechtigheid georganiseerd. Mary droeg een prinsessenjurk en een kroontje, Damien zat strak in het pak. De ceremonie was compleet met ringen en een bruidstaart met daarop de favoriete Disneyfiguurtjes van de kinderen.



De huwelijkskus werd vervangen door een flinke knuffel. Zes uur later overleed Mary. "Een moment dat we nooit zullen vergeten en waardoor Mary altijd in onze herinnerring zal voortleven", aldus haar moeder Kayla.