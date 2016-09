Door: redactie

Aparte taferelen vandaag in het openluchtzwembad van Heusden Zolder: daar kwamen meer dan 750 honden en hun baasjes verkoeling zoeken in het water. De honden waren voor één keer toegelaten in het zwembad, omdat het de laatste dag van het seizoen was. Het is al het derde jaar op rij dat er in het zwembad van Heusden Zolder een 'zwemdag' voor honden wordt gehouden. Het water moet toch weggepompt worden aan het einde van het zwemseizoen, klinkt het bij de uitbaters.