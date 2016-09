"Welkom in Brussel": automobilist filmt krankzinnige verkeerssituatie en 10 andere video's die je deze week niet mocht missen

Door: redactie

11/09/16 - 11u35

Deze video bewijst opnieuw dat België het land van het surrealisme is. In het filmpje is een automobilist te zien die rijdt rond de Sint-Gorikshallen in het centrum van Brussel, maar als het van de verkeerssignalisatie afhangt, is die rit een 'straatje zonder eind'. De video werd erg vaak bekeken, net als deze tien andere:

In deze gruwel hield IS seksslavinnen vast Groezelige hoofdkussens, afgebladderde muren volgekribbeld met gebeden en smeekbeden in het Arabisch. In deze grauwe, vochtige cellen hielden IS-strijders hun seksslavinnen vast en onderwierpen ze hen aan marteling en verkrachting.





Hondenkapper betrapt op dansje met 'klant' Een hondenkapper uit Buenos Aires is op heterdaad betrapt door zijn vrouw. Op beelden die de vrouw stiekem maakte is te zien dat Luis Antonio Caballero (58) er lustig op los danst met één van zijn viervoetige klanten. Het amusante tafereel wordt massaal gedeeld op sociale media.





Moordverdachte ontsnapt op onnavolgbare wijze uit cel Een moordverdachte is er in de Amerikaanse stad Las Vegas in geslaagd om op een slinkse manier uit de cel te ontsnappen. Alonso Perez (25) was opgesloten in afwachting van zijn voorleiding in de rechtbank en profiteerde ervan dat er even geen agent in de buurt was. Alles werd wel gefilmd door een veiligheidscamera.





Wat als een automobilist rijdt zoals een wielertoerist? Wielertoeristen die doodleuk naast het fietspad rijden, er is weinig wat automobilisten meer frustreert. Maar wat als een automobilist zich nu eens gedraagt zoals een wielertoerist en het fietspad verkiest boven de rijweg?





Meisje (6) probeert overvaller te stoppen De 6-jarige Nieuw-Zeelandse Sarah Patel wordt sinds maandag geroemd als een held. Zonder enige angst rende ze op een gewapende inbreker af, in een poging hem te stoppen. De dieven sloegen uiteindelijk op de vlucht, maar werden later ingerekend.





Koppel treft vechtende pythons aan als ze thuiskomen Niet dat we geen dierenliefhebbers zijn, maar thuiskomen en twee enorme pythons zien vechten op je dak, zien we toch liever niet gebeuren.





Blinde husky heeft eigen geleidehondje Een blinde hond is vaak een triest leven beschoren, maar in het geval van Hoshi is het tegendeel waard. De Eskimohond weet zijn handicap te omzeilen door blindelings te vertrouwen op zijn maatje Zen. Létterlijk.





Vrouw neemt wraak op ex-vriend, denkt ze Een 19-jarige vrouw uit Clearwater in de Amerikaanse staat Florida is in de cel beland omdat ze een wagen in brand had gestoken. Carmen Chamblee wilde naar eigen zeggen haar ex-vriend een lesje leren. De wagen bleek echter van iemand anders te zijn.