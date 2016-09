Man pocht met dure Porsche maar blijft met rode wangen achter

Door: redactie

11/09/16 - Bron: The Sun

video Een man wou in Saint-Tropez zwaar uitpakken met zijn Porsche 918 Spyder, maar dat pakte voor hem even anders uit. Hij moest uiteindelijk afdruipen met het schaamrood op de wangen.

Ontbloot bovenlijf, dure zonnebril op de neus, bonkende muziek en weg was hij met zijn Porsche van meer dan 700.000 euro, weet The Sun. Maar niet zonder eerst nogal arrogant het duivelsgebaar aan de omstaanders te tonen.



De man wou zijn blonde passagier imponeren, liet zijn V8 brommen en stoof aan hoge snelheid weg op de parking van Hotel Epi-Plage in het Franse Saint-Tropez. De onbezonnen macho miste nipt enkele voetgangers, maar een paar meter verder had hij wél prijs. Hij crashte met zijn bolide op een geparkeerde 4x4, met de onvermijdelijke schade aan zijn pokkedure Porsche als gevolg. Geen applaus voor de kerel, enkel hoongelach.



Het was Instagramster @kristina_lifetime die het filmpje vorige zomer al deelde, maar plots gaat het viraal. De reacties op het machogedrag van de chauffeur blijven natuurlijk niet uit op Instagram. "887 paardenkracht + goedwerkende tractiecontrole + onnozelaar in bloot bovenlijf", om er maar eentje te citeren.