10/09/16 - 15u37 Bron: vtmnieuws.be

In het Amerikaanse Clinton is een jeep een winkel binnengereden bij een tankstation. Op de onwaarschijnlijke bewakingsbeelden is te zien hoe de winkelbediende wordt omvergereden. Als bij wonder kwam de man er zonder breuken vanaf. De 64-jarige bestuurder drukte vol op het gaspedaal, terwijl hij eigenlijk wou remmen. Zijn jeep vlamt vooruit en rijdt door de winkelruit. De man wordt vervolgd voor roekeloos rijgedrag.