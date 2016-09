Door: redactie

10/09/16 - 13u46 Bron: vtmnieuws.be

video

In Gent is het wereldrecord van het grootste vrouwenpeloton gevestigd. Met meer dan 1.500 zijn ze vanmorgen samen vertrokken voor een rit van 25, 40 of 60 kilometer. Wielrennen is duidelijk ook populair bij vrouwen, en zij beweren bovendien dat ze een stuk hoffelijker en voorzichtiger zijn dan de mannen.