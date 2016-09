Door: redactie

10/09/16 - 08u02 Bron: vtmnieuws.be

video

In Texas is een bestuurder nipt aan de dood ontsnapt nadat hij met zijn wagen van de negende verdieping van een parkeergarage reed. De auto kwam vast te zitten in de vangrail en de man kon zelf uit het raam van de bengelende wagen kruipen.