Leeuwenwelp doolt rond op straat, blijkt cadeau

Eveline Meijer

9/09/16 - 21u38

video In Rusland werd deze week een verdwaald leeuwenwelpje dolend op straat gevonden, zo schrijft The Telegraph. Het dier bleek als verjaardagscadeau aan een jongen gegeven te zijn, maar was na een bezoekje aan de dierenarts ontsnapt. De welp is door de lokale dierenbescherming meegenomen naar een dierenasiel en inmiddels weer herenigd met zijn eigenaars.

Het moet een opmerkelijk gezicht zijn geweest in de Russische stad Ufa: een jonge leeuw, dolend over straat. Omstanders waarschuwden de politie en gingen met de welp op de foto. Eén van deze mensen kreeg het voor elkaar het dier, dat een halsband droeg, vast te binden aan een hek. Lees ook Enkel in Rusland: de ultieme compilatie

