"Ik zit liever in de cel dan bij mijn vrouw": een overvaller met een plan

Bewerkt door Eric Belsack

9/09/16 - 17u06 Bron: The Telegraph

Larry Ripple (70) uit Kansas City. © Wyandotte County Detention Center .

De 70-jarige Larry overviel vorige week een bank in Kansas City en liet zich achteraf gewillig inrekenen. "Ik zit liever in de gevangenis dan thuis bij mijn vrouw", verklaarde hij. Volgens de politie had de man voor de overval ruzie gemaakt met zijn echtgenote en zag hij het thuis niet meer zitten.

Larry Ripple stapte vorige week vrijdag een filiaal van de Bank of Labor binnen. Aan een loket toonde hij een briefje aan de bediende. "Ik heb een wapen, geef me geld", stond erop te lezen. De bankbediende overhandigde de overvaller 2.924 dollar in cash. In plaats van als de bliksem te vluchten, ging meneer Ripple gewoon zitten op een stoel in de lobby.



Een bewakingsagent stapte naar Larry Ripple toe. "Ik ben de kerel die u zoekt", sprak de overvaller. Ripple gaf zijn buit terug terwijl de politie en het FBI werden gealarmeerd. Ripple werd gearresteerd en naar de gevangenis van Wyandotte County gebracht.



In het proces-verbaal, ondertekend door FBI-agent Eric R. Beltz, staat het volgende te lezen: "Ripple en zijn echtgenote hadden thuis ruzie gemaakt en de hele situatie was hem te veel geworden. Ripple schreef zijn overvalbriefje voor de ogen van zijn vrouw en verklaarde dat hij liever in de cel zit dan bij haar. Ripple stapte vervolgens naar de bank om zijn overval te plegen".



Larry Ripple werd woensdag vrijgelaten na verhoor door federaal rechter David Waxse. Het is niet bekend of hij naar huis is teruggekeerd.