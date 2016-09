Rechter D'Hondt: "Eigen horecazaak? Oefen eerst maar in keuken van gevang"

Bewerkt door Eric Belsack

9/09/16 - 10u35 Bron: Eigen berichtgeving

Deze week in de politierechtbank

Archiefbeeld. © photo news.

Politierechtbank Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

Politierechter Peter D'Hondt. © photo_news.

D'Hondt: "Eigen horecazaak? Oefen eerst maar in keuken van het gevang" Probeer eerst je huidig leven onder controle te krijgen vooraleer je naar de toekomst wil kijken Politierechter Peter D'Hondt De 29-jarige S.G. uit Dendermonde is veroordeeld tot een jaar cel waarvan tien maanden met uitstel, 9.000 euro boete en vijf jaar rijverbod. Hoewel hij al een rijverbod had, werd hij toch nog vier keer betrapt achter het stuur. De laatste keer reed hij zonder rijbewijs én onder invloed van alcohol aan 100 kilometer per uur in het centrum van Dendermonde.



Politierechter Peter D'Hondt was dan ook niet mals voor de twintiger die al 14 veroordelingen op zijn strafblad heeft. "Wat wil jij met je leven doen?", vroeg D'Hondt. "Ik wil een eigen horecazaak beginnen", sprak de man. "Oefen dan eerst nog maar wat in de keuken van de gevangenis van Dendermonde."



Naast zijn straf moet hij ook opnieuw slagen voor alle proeven om zijn rijbewijs terug te krijgen. "Probeer eerst je huidig leven onder controle te krijgen vooraleer je naar de toekomst wil kijken", besloot politierechter Peter D'Hondt. (KBD) © thinkstock.

"Maar ik heb een rijbewijs uit Angola" Hier hebt u een Belgisch rijbewijs nodig Politierechter F. D. (43) uit Zingem moet een effectieve geldboete van 2.100 euro betalen nadat hij voor de derde keer achter het stuur werd betrapt zonder dat hij over een rijbewijs beschikt. "Maar ik heb een rijbewijs uit Angola", stamelde de man.



De politierechter maakte hem echter snel duidelijk dat hij een Belgisch rijbewijs nodig heeft. Zijn voertuig was bovendien niet verzekerd, noch gekeurd. De rechter legde hem naast de geldboete nog 3 maanden rijverbod en de 4 proeven op. (TVR) © thinkstock.

Vrijspraak door hartinfarct Een gerechtsdokter zal oordelen of u geschikt bent om nog met de auto te rijden Politierechter Mireille Schreurs Politierechter Mireille Schreurs heeft een beklaagde vrijgesproken omdat er sprake is van overmacht. Op 29 februari dit jaar botste A.V. tegen een lijnbus in Aalst. De bestuurder bleek enorm verward waardoor zijn rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken. Volgens de agenten paste de man zijn snelheid niet aan.



Daarop werd gerechtsarts De Leeuw aangesproken om de man te onderzoeken. Die kwam tot de constatatie dat de zeventiger een hartinfarct kreeg op het moment van de feiten. De dokter beval op 15 april een rijongeschiktheid van zes maanden, maar toch kon de beklaagde zijn rijbewijs zonder enig probleem terugkrijgen. Politierechter Scheurs vorderde het rijbewijs van de beklaagde terug op en stelde opnieuw een gerechtsdokter aan, die over de blijvende rijongeschiktheid van de man zal moeten beslissen. (TVDN) © photo news.

"Ik ben mijn rijbewijs kwijt" U rijdt nooit te snel zeker? Mohamed E.M. tegen rechter 45ste keer, dit keer omdat hij zijn rijbewijs niet had ingeleverd. "Maar ik ben mijn rijbewijs kwijt en het papier van verlies wilde de griffier niet aanvaarden", klonk het. Maar die uitvluchten hoort de politierechter wel vaker.



"Het is trouwens niet de eerste keer dat je je rijbwijs niet inlevert. Dan heb je nog 44 andere veroordelingen waaronder prostitutie en heling waarvoor er al een gevangenisstraf is uitgesproken. Een straf met uitstel is dus niet mogelijk." De man kreeg 6.000 euro boete en een rijverbod van 18 maanden.



"U rijdt nooit te snel zeker?" vroeg hij nog aan de politierechter. (NBA) © thinkstock.

Beklaagde denkt dat rechter zijn strafblad niet kent Uw eerste keer? Dit is al uw 22ste keer dat u voor de rechter verschijnt Politierechter P.B. uit Lasne moest voor de politierechter verschijnen nadat hij betrapt werd op bellen achter het stuur.

Maar nog voor de procureur het relaas van de feiten opgesomd had, probeerde P.B. de rechter ervan te overtuigen dat het zijn eerste dagvaarding was.



Hij had er duidelijk niet op gerekend dat de rechter zijn huiswerk zou maken. "Uw eerste keer? Dit is al uw 22ste keer dat u voor de rechter verschijnt", reageerde die. "In vijf gevallen ging het om bellen achter het stuur. U heeft uw lesje nog niet geleerd."



De beklaagde kon weinig meer doen dan zijn straf aanhoren. Die kwam neer op 450 euro boete en dertig dagen rijverbod. Hij moet ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Tot zijn rijverbod uitgezeten is, gaat zijn auto aan de ketting. (TVDN)