Moeder trouwt met haar dochter: beiden gearresteerd op verdenking van incest

8/09/16 - 21u13 Bron: DPA

Patricia Spann en haar dochter Misty Velvet Dawn Spann. © Facebook/Patricia Spann.

In de Amerikaanse staat Oklahoma is een 43-jarige vrouw officieel in het huwelijk getreden met haar bloedeigen 18-jarige dochter. Beiden werden gearresteerd op verdenking van incest. Dat schrijft de plaatselijke krant The Duncan Banner. Eerder was de 43-jarige Patricia Spann al eens gehuwd met een van haar zonen. Moeder en dochter konden waarschijnlijk probleemloos in de echt treden omdat de geboortenaam van de dochter niet meer leesbaar was op de doopakte.