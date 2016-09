Van de grootste brievenbus tot de oudste gymnaste: er is een nieuw Guinness Book of Records

Koen Van De Sype

8/09/16 - 19u22 Bron: The Telegraph, Guinness Book of World Records

Er is een nieuwe editie uit van het Guinness Book of World Records en die staat weer boordevol bijzondere mensen en prestaties. We pikten er enkele van de leukste uit.

1. De langste huiskat © © 2017 Guinness World Records Limited . Maak kennis met de langste huiskat ter wereld. Ludo is de naam en hij meet maar liefst 118,33 centimeter. Zijn trotse baasje is Kelsey Gill uit Wakefield in het Verenigd Koninkrijk. Ludo werd gemeten op 16 oktober 2015 en behoort tot een van de oudste Amerikaanse rassen: een Maine Coon, naar de gelijknamige Amerikaanse staat. Ze hebben een imposant voorkomen en een rustig en stabiel karakter.

2. De oudste zeekoe © © 2017 Guinness World Records Limited . De oudste zeekoe ter wereld is ook bekend. Ze luistert naar de naam Snooty en verblijft in het South Florida Museum in Bradenton, Florida. De lamantijn werd geboren op 21 juli 1948 en was 66 jaar en 38 dagen op het moment dat het record werd vastgesteld: 28 augustus 2014. Lamantijnen zijn zeezoogdieren die verwant zijn aan de olifant. Ze komen al 50 miljoen jaar voor.

3. De grootste looping © © 2017 Guinness World Records Limited . Eentje voor de durvers: de grootste looping die ooit werd genomen met een wagen mat 19,08 meter in diameter. De man die de stunt achter zijn naam mocht schrijven was Terry Grant uit het Verenigd Koninkrijk en de wagen waarmee hij het deed een Jaguar. Het record werd gevestigd op het Niederrad Racecourse in Frankfurt, Duitsland op 14 september 2015.

4. De langste staart © © 2017 Guinness World Records Limited . Of het gemakkelijk is, dat is een andere vraag. Maar deze hond heeft de eer om rond te lopen met de langste staart ter wereld: een glorieuze 76,8 centimeter. Dit record is overigens in Belgische handen, want Keon heeft Ilse Loodts als baasje en Ilse woont in Westerlo, in de kempen. Het record werd opgetekend op 18 augustus.

5. De grootste ukulele © © 2017 Guinness World Records Limited . Erop spelen is vermoedelijk niet evident, maar de grootste ukulele ter wereld kan je gaan bekijken in Lansing, in de Amerikaanse staat Michigan. Hij werd in elkaar gezet door Lawrence Stump en meet 3,99 meter. De recordpoging werd opgetekend op 11 december vorig jaar.

6. De jongste vrouw met een volle baard © © 2017 Guinness World Records Limited . Harnaam Kaur (25) heeft de twijfelachtige eer om de jongste vrouw te zijn met een volle baard. Kaur werd geboren op 29 november 1990 en was 24 jaar en 282 dagen toen haar record op 7 september 2015 werd vastgesteld. De jonge vrouw uit Slough in het Verenigd Koninkrijk werd jarenland gepest met haar gezichtsbeharing en het record helpt haar naar eigen zeggen om daarmee in het reine te komen.

7. De grootste collectie hamburgermemorabilia © © 2017 Guinness World Records Limited . Harry Sperl - ook wel bekend als Hamburger Harry - uit Daytona Beach in Florida slaagde erin om de allergrootste collectie memorabilia te verzamelen rond hamburgers. Ze telt 3.724 stuks en bevat onder meer een Harley in de vorm van een hamburger en een waterbed dat eruit ziet als een cheeseburger. Het record werd opgetekend op 20 september 2014.

8. De meeste bolletjes ijs op een hoorntje © © 2017 Guinness World Records Limited . 121 bollen: dat is het grootste aantal dat iemand ooit op een ijshoorntje kreeg en het is een verwezenlijking van een Italiaan: Dimitri Panciera uit Forno di Zoldo. Op 20 september 2015 deed de ijskunstenaar zijn succesvolle recordpoging op een ijsfestival.

9. De grootste brievenbus © © 2017 Guinness World Records Limited . De grootste brievenbus ter wereld staat in Casey, in de Amerikaanse staat Illinois. Hij werd gebouwd door Jim Bolin en opgemeten op 20 oktober 2015. 162,63 kubieke meter meet hij en er is een verborgen trap in de constructie waar de brievenbus op rust. Bezoekers kunnen naar boven en een foto laten nemen terwijl ze in het gevaarte staan.