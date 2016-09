Biertje kost 400 dollar

Door: redactie

Een man en een vrouw die tijdens een binnenlandse vlucht in Nieuw-Zeeland van Wellington naar Dunedin argeloos twee biertjes openden, keken raar op van de consequenties. Zo kregen ze bij aankomst van de politie ieder een boete van omgerekend liefst 400 euro wegens dronkenschap.

Om te beginnen nam een steward tijdens de vlucht tegen de zin van de passagiers de biertjes in beslag. Vliegmaatschappij Air New Zealand staat het gebruik van alcohol namelijk niet toe. Het koppel wist dat niet. Dat was het ergste echter niet.



Tussen de twee en de gewaarschuwde politie ontstond namelijk bij aankomst in Dunedin een flinke ruzie. Omdat de vrouw vond dat je van een paar slokken bier niet dronken kon worden, eiste ze verscheidene keren een blaastest. Dat werd geweigerd.



De agent in kwestie schreeuwde de vrouw in haar gezicht dat ze 'haar kop moest houden'. Zo niet, dan zou zowel de man als de vrouw worden gearresteerd.



Getuigen spraken elkaar na afloop allemaal tegen over de gebeurtenissen. Air New Zealand weigerde commentaar.