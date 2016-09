Hoe het komt dat 1 op 10 mensen in dit dorp meer dan 100 jaar worden

Bewerkt door: LB

8/09/16 - 07u52 Bron: CBS, Daily Mail

Antonio Vassallo (100) en zijn vrouw Amina (93) zijn typische langlevende inwoners van Acciaroli. © Getty.

Het gehucht Acciaroli in het zuidwesten van Italië heeft een heel bijzondere eigenschap: meer dan één op tien inwoners wordt er meer dan 100 jaar oud. Ligt het aan de verse voeding, hun seksbeleving, of zou het de rozemarijn kunnen zijn? Zes maanden lang zocht een team wetenschappers naar de sleutel van het lange leven.

Onderzoekers van de Sapineza universiteit van Rome en de universiteit van het Amerikaanse San Diego stelden vast dat ouderlingen in de regio een bijzonder goede bloedsomloop hebben. Ze onderzochten bloedstalen van meer dan 80 van de 700 inwoners en merkten dat daar buitengewoon weinig adrenomedullin in zat, een hormoon dat bloedvaten verwijdt. De waarden die bij bejaarden werden opgetekend, bleken overeen te komen met die bij twintigers en dertigers. Hoge waarden adrenomedullin kunnen bloedvaten doen samentrekken, wat tot ernstige gezondheidsproblemen kan zorgen. De vorsers weten nog niet wat dit fenomeen veroorzaakt, maar denken dat het verband houdt met het dieet en de lichaamsbeweging. De bewoners van Acciaroli eten vaak vis die in de buurt wordt gevangen, zelfgekweekte konijnen en kippen, naast olijfolie en groenten en fruit uit eigen tuin. De studie wijst er ook op dat iedereen er rozemarijn eet, wat de hersenfuncties verbetert. Lokale variëteiten van het kruid worden nu bestudeerd. Lees verder onder de foto

Seksueel actief

"De bewoners van Acciaroli hebben geen hartkwalen, obesitas of Alzheimer. Ze lijden niet aan cataract. De meeste mensen in de VS krijgen na hun tachtigste cataract", stelt cardioloog Alan Maisel van de universiteit van San Diego.



Maar er kan een andere belangrijke factor meespelen. "De seksuele activiteit onder de bejaarden is er enorm", stelt Maisel. "Misschien heeft het daar mee te maken. Het zal ook wel met de goede lucht en de levensvreugde te maken hebben".



Het gehucht langs de Cilento-kust ligt in het gebied waar de Amerikaanse voedselspecialist Ancel Keys in 1950 de hoogste concentratie eeuwlinen ter wereld aantrof op zijn zoektocht naar een bewijs dat een Mediterraan dieet bijdraagt aan een lang leven. Keys verhuisde met zijn vrouw naar de streek en werd er 100 jaar.