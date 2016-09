Toren van 244 meter gaat tegen de vlakte

Door: redactie

7/09/16 - 16u19 Bron: vtmnieuws.be

video

In het Engelse Kent is vandaag een 244 meter hoge toren tot ontploffing gebracht. De toren, die meer dan dubbel zo hoog is als de bekende Big Ben in Londen, maakt deel uit van een energiestation dat enkele jaren geleden ontmanteld werd.



55 dubbeldekkers op elkaar, zo hoog was de toren die al 30 jaar de skyline van Kent domineerde. De explosie was de laatste fase in de ontmanteling van de energiecentrale.



Sinds 2014 zijn op vijf verschillende momenten al delen van de centrale vernield, maar de explosie van de toren leverde ongetwijfeld de spectaculairste beelden op.