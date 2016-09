Kater? Deze bar biedt hulp

Door: redactie

Amsterdam krijgt een tijdelijke kroeg die zich speciaal richt op mensen die de avond ervoor te diep in het glaasje hebben gekeken. Drie dagen is de eerste Hangover Bar in de Pijp de eerste plek waar mensen met een kater zich kunnen laten vertroetelen.

Dit weekend in Amsterdam? Dan heb je geluk. Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 september is de bar open tussen 10:00 en 18:00 voor iedereen die het zwaar heeft na een iets te lange avond in de kroeg. De ruimte is omgebouwd tot een verfrissende groene oase en tussen de planten en palmbomen zijn bedden geplaatst. Ieder bed krijgt een eigen tv-scherm, zodat de bezoekers liggend hun favoriete films en series kunnen kijken terwijl ze genieten van katerbestrijdende hapjes en drankjes.



Het gaat om een publiciteitsstunt van matrassenbedrijf Matt Sleeps. Volgens initiatiefnemer Joep Verbunt vinden mensen de dag na een avondje doorzakken toch iets minder geslaagd. "Om een kater te doorstaan zijn er een aantal dingen die je nodig hebt: een goed bed, lekker eten, gezelligheid en veel vitamines. Met de Hangover Bar brengen we al deze elementen voor het eerst samen."



Hangoverinspecteur

De bar is er alleen voor mensen die dat écht nodig hebben. Een speciale hangover inspecteur zal controleren of een bezoeker echt een kater heeft. De toegang is vervolgens wel gratis.