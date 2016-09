Jaloerse tante gooit baby van derde verdiep 'omdat stemmen haar dat bevalen'

video Jaloersheid of een vlaag van waanzin? Het is niet helemaal duidelijk wat de Indiase Sarita Yadav bezielde toen ze haar pasgeboren neefje van het derde verdiep van het ziekenhuis gooide. Als bij wonder overleefde het kindje de val.

Sarita had aangeboden om de jonge baby - amper een paar dagen oud - samen met haar man naar het ziekenhuis te brengen. Hij leed aan een bloedvergiftiging, maar de pas bevallen mama was te ziek om hem zelf te vervoeren.



Bij aankomst werd de baby opgenomen, maar Sarita nam hem mee voor een wandeling op het balkon op de derde verdieping. Daar kon een veiligheidscamera filmen hoe ze het deken rond de baby weghaalt en dat over de rand legt. Vervolgens loopt ze met het kindje naar de andere kant en gooit hem over de rand. Daarna loopt ze doodleuk terug naar de doek, schikt die in haar armen zodat het lijkt alsof ze een baby draagt en wandelt rustig terug naar binnen.



Stem in het hoofd

Pas enkele uren later merkt een medewerker dat de baby verdwenen is en wordt de politie ingeschakeld. Niet veel later horen ze zijn gehuil en treffen ze de baby als bij wonder levend aan. Een rooster brak onderweg zijn val en het kindje liep enkel kleine verwondingen op.



De tante, die al gauw aangeduid werd als de schuldige, vertelde achteraf dat ze niet goed weet waarom ze de baby van het balkon gooide. "Een stem zei me dat ik het moest doen, en ik deed het." Volgens anderen was jaloersheid echter de drijfveer. Ze werd gearresteerd voor poging tot moord.