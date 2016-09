Indonesische genie van 12 jaar start aan universiteit

Door: redactie

7/09/16

University of Waterloo welcomes Diki Suryaatmadja, 12 year old honours physics student who starts this week! https://t.co/p9T9cxxaVk

De universiteit van Waterloo, een van de beste in Canada, verwelkomt dit najaar een Indonesische jongen van slechts 12 jaar, die bij de toelatingsexamens een van de beste scores haalde.

Cendikiawan (Diki) Suryaatmadja gaat fysica studeren, en zal ook lessen wiskunde, chemie en economie volgen, zo deelde de universiteit in het zuiden van Toronto gisteren mee.



De jongen is de jongste student ooit aan de universiteit en zegt Engels geleerd te hebben door naar films op televisie te kijken.



De universiteit keek niet naar zijn leeftijd, maar enkel naar zijn uitstekende resultaten bij de toelatingsproef. "Hij haalde een fenomenale score", zo zei Andre Jardin, die mee verantwoordelijk is voor de toelatingen voor de universitie, aan zender CTV. "Hij is helemaal klaar voor het academische niveau. Al zijn we wel bezorgd over het feit dat hij nog maar twaalf is", zo benadrukte hij.



Diki zelf zei "heel enthousiast te zijn om de nieuwe studenten te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken". De jonge Indonesiër zegt zich na zijn studies te willen toeleggen op hernieuwbare energie.