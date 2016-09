Deze vrouw wordt woedend als ze je hoort eten

Door: redactie

Een bizarre aandoening zorgde ervoor dat de Australische Marina Sergeant zich steeds vaker alleen terug moest trekken in haar slaapkamer. Sinds haar tienerjaren kan ze eetgeluiden van andere mensen namelijk niet meer verdragen.

"Het begon allemaal toen ik zestien was", vertelt ze. "Ik was aan het lunchen met mijn vrienden op school en ineens ergerde ik me zo erg aan hun gekauw dat ik me niet kon inhouden. Ik sprong overeind op en schreeuwde dat ze moesten ophouden te slobberen zoals varkens. Dat ze eens manieren moesten leren. Je kunt je voorstellen wat de reactie was op een dergelijke uitbarsting", zucht ze. "Het werd steeds erger, ook thuis en uiteindelijk kon ik enkel met een koptelefoon op bij anderen in de buurt eten. Dat deed ik om mezelf en anderen te beschermen."



Dokter Google

Bij de dokter werd Marina weggehoond. "Ik dacht echt dat ik gek was en werd daarin bevestigd door mijn huisarts. Toen ik mijn dokter vertelde hoe ik me voelde, gaf hij me een rare blik en lachte me gewoon uit. Ik had toen ook last van een milde depressie en van angst, dus deed ik wat we eigenlijk niet mogen doen: dokter Google om raad vragen." Toch bracht het internet haar de erkenning die ze nodig had. "Ik vond informatie over andere mensen die ook niet tegen specifieke geluiden konden en leerde dat deze aandoening een naam heeft: misofonie", vertelt Marina, die nu behandeld wordt door een audioloog in Brisbane.



Misofonie

Misofonie (letterlijk 'haat van geluid') is een aandoening waarbij specifieke geluiden heftige gevoelens van woede, haat of walging oproepen. "Het is een aandoening die vaak niet herkend of zelfs erkend wordt, maar wel ernstig is", zegt Marinas arts Regina Rowlinson, die hersenonderzoek combineert met visualisatietechnieken om haar patiënten te helpen.



Marina is in elk geval blij met de erkenning. "Deze aandoening heeft mijn leven geruïneerd. Ik kan niet uitleggen hoeveel het voor me betekent dat er hoop is voor de toekomst."