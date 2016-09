Elektricteitsfactuur van 65.500 euro doet eerlijke Italiaan even slikken

Door: redactie

Een man heeft in Italië een elektriciteitsrekening van meer dan 65.500 euro ontvangen. Hij heeft altijd zijn rekeningen op tijd betaald, zei Daniele Cametti Aspri uit Rome vandaag. De energieleverancier Acea had hem enkele dagen geleden meegedeeld dat het om een eindafrekening van de afgelopen tien jaar ging. Hij heeft nu een advocaat onder de arm genomen om tegen de megabetaling te protesteren.

De fotograaf uit Rome postte op Facebook een foto van een nagemaakte megarekening. "Ik ben wanhopig, ik heb gehuild, ik zag mijn leven en dat van mijn gezin in duigen vallen", schreef hij.



Acea deelde mee dat het zijn claim handhaaft. "We bevestigen de juistheid van de berekening, wat betreft het verbruik van signore Cametti", klinkt het. De klant heeft het recht om bezwaar tegen de rekening aan te tekenen en het bedrag in termijnen te betalen. Onderzocht wordt hoe het bedrag zo hoog is kunnen opklimmen. Cametti riep inmiddels op zijn Facebook-pagina op tot crowdfunding voor de megastroomrekening.