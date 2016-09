Bijna verdronken voor drone-foto

Door: redactie

Een 22-jarige Australiër is bijna verdronken toen hij foto's wilde maken met een drone.

Het toestel viel vandaag in een baai bij Melbourne en de man sprong vanaf een pier het water in, maar hij kon er niet meer uit klimmen. Na een half uur haalde de politie hem uit zijn benarde positie. Hij is onderkoeld naar een ziekenhuis gebracht.



Ondanks de sprong heeft de man zijn drone niet kunnen redden, die ligt op de bodem. Hij wist boven water te blijven doordat een vriend en een voorbijganger hun kleren aan elkaar bonden. Aan dat 'touw' kon hij zich vasthouden.



Het is winter in Australië. Bovendien haalde de man zijn actie midden in de nacht uit.