Pornofilm in het echt: seks in brandweerkazerne Dour, ambulanciers op de vuist

Door: redactie

6/09/16 - 11u09 Bron: Sudinfo.be

De ambulanciers gingen na afloop met elkaar op de vuist. © kos.

In de brandweerkazerne van Dour werden videobeelden opgenomen van ambulanciers die seks hadden op hun werkplek. De video is verschenen op YouTube, waar hij inmiddels is weggehaald. Drie ambulanciers worden op het matje geroepen, de kazerne moest het urenlang met een ambulance minder stellen nadat de ambulanciers met elkaar op de vuist gingen. Dat meldt Sudinfo.