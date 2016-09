Dumb & Dumber: Nederlandse buschauffeur filmt "domme Belg" op brommer op A12

Door: redactie

6/09/16 - 11u02 Bron: Dumpert.nl

video Met een brommertje over de autostrade scheuren, is niet verstandig. Maar hem filmen achter het stuur van een bus, is dat ook niet. Het tafereel speelde zich af op de A12 tussen Meise en de Ring rond Brussel. "Zo gaat dat op de A12 in België. Gangerstyle!" roept de Nederlandse buschauffeur, die ondertussen lustig verder filmt.