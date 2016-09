Door: redactie

Het is begin september, nog volop aan het zomeren. En toch zijn er al mensen die nu al aftellen naar Kerstmis. In sommige winkels kan je zelfs al kerstspullen kopen. Op de Meir in Antwerpen is een pop-up kerstwinkel geopend, met 5.000 vierkante meter kerstballen, bomen, en andere versiering. Reclame maken voor kerstproducten mag eigenlijk pas in december, maar winkeliers kunnen hun kerstspullen verkopen wanneer ze willen. En dat doen ze steeds vroeger.