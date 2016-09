Man wil bal van hond halen en komt om

Door: redactie

Een 73-jarige man uit de Duitse plaats Oldenburg (Nedersaksen) is vandaag om het leven gekomen doordat hij tijdens een wandeling aan een meer een bal uit het water wilde halen voor zijn hond.

Toen het dier bleef weigeren te apporteren, ging zijn bezitter zelf maar achter het speeltje aan dat steeds verder weg in het meer dreef .



Op de terugweg van zijn reddingspoging ging hij plotseling kopje onder, waarna zijn vrouw alarm sloeg. Een paar duikers die toevallig in de buurt waren, slaagden erin haar echtgenoot op het droge te brengen, maar hij overleed later in het ziekenhuis.