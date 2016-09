Zo eet je 188 'chicken wings' in 12 minuten

Door: redactie

Beelden om duimen en vingers van af te likken gisteren in de Verenigde Staten. In Buffalo in New York vond het vijftiende Amerikaans Kampioenschap 'kippenvleugels eten' plaats. Elf moedige eters beklommen het podium om elkaar met hun maag te bekampen. Joey Chestnut bleek over de beste te beschikken: hij slaagde erin om 188 kippenvleugels in twaalf minuten te verorberen, elf meer dan de tweede. Chestnut maakte 2,66 kilo kip soldaat en was zichtbaar tevreden met zijn overwinning. Of zijn lichaam er even tevreden mee was, is nog maar zeer de vraag. Joey Chestnut mag zich alvast één jaar 'King of the Chicken Wing' noemen.