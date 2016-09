Menselijke botten uit zee opgedoken bij Alicante

Door: redactie

Een duiker van de Guardia Civil met één van de bundels. © DHR/Guardia Civil.

De Spaanse politie onderzoekt hoe menselijke botten, bijeen gebonden in lakens, op de zeebodem bij Alicante terecht zijn gekomen. Het vermoeden is dat die recent nog zijn gebruikt bij magisch-religieuze rituelen. De resten zijn waarschijnlijk van ten minste drie verschillende personen. DNA-tests moeten daarover meer duidelijkheid verschaffen, meldt het Britse dagblad The Guardian.