Vijf keer grappige echo's: is dit wel een baby?

Sanne Riepema

5/09/16 - 13u46 Bron: AD.nl

Is mijn kindje een mens of een robot, vroeg Sharissa Grant zich laatst af bij de 13 weken echo. © Sharissa Grant.

Foto's Sommige ouders in spe worden verrast bij het zien van de echo van hun ongeboren kindje, en niet altijd even aangenaam. Zo dacht de Australische Sharissa Grant dat ze op het punt stond te bevallen van een Transformer (robot). Een duik in het wereldwijde web leverde de volgende verbluffende echo-foto's op.

Vogel Echo's van baby's met omhoog gestoken duimpjes en middelvingers hebben we allemaal wel eens gezien, maar om in deze foto een baby te herkennen moet je veel moeite doen. © Pinterest.

Auto Op de echo van Redditgebruiker Brewhaus3223 was te zien dat hun embryo veel wegheeft van een auto. Daarom kreeg de foto het bijschrift: 'My wife is pregnant with a sports car'. © Pinterest.

Duidelijk een jongen Het zal vast een beentje zijn, maar veel mensen zagen in de echo van deze ouders toch echt iets anders. © Pinterest.