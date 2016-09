Hijskraan raakt hoogspanningskabel: duizenden mensen tijdje zonder stroom

Redactie

5/09/16 - 13u55 Bron: Belga

© Jimmy De Schrijver.

Heusden-Zolder Bij het optillen van een dakpaneel voor een veranda over een woning aan het Schuttershof in Heusden-Zolder heeft een hijskraan een hoogspanningskabel geraakt. De kabel knapte af en donderde naar beneden. Een arbeider in de buurt raakte lichtgewond. Het afknappen van de hoogspanningskabel veroorzaakte een brandje in de elektriciteitskast in de woning en leidde tot een stroomstoring in de gemeenten Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Lummen.