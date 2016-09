Bizar: IS rekruteert nu ook toplessmodellen

#News Police fear Brit topless model is planning to travel to Syria and become ISIS jihadi bride: A BRITISH g... https://t.co/WqwE1MKeyA

Kimberley Miners is geen onbekende bij liefhebbers van topless modellen, maar de laatste tijd maakte ze een radicale omslag. De Britse politie vreest dat ze gerekruteerd wordt door Islamitische Staat.

Een van de foto's die Miners leuk vond op Facebook © kos.

De 27-jarige jongedame poseerde lang als 'glamourmodel' in tabloids zoals The Sun. Intussen kwam ze echter in het vizier van de ordediensten nadat ze vreemd gedrag begon te vertonen op Facebook.



Ze veranderde haar naam in 'Aisha Lauren al-Britnaiya' en postte foto's van vrouwen die poseren met geweren en andere wapens. Daarnaast deelt en liket ze video's van IS en gaf ze al toe in contact te staan met een bekende rekruteerder voor de terroristische beweging.



De man wil haar overtuigen om naar Syrië te reizen en het kalifaat te vervoegen. Zelf ontkent ze dat ze met een Syriëstrijder wil huwen. "Ik heb wel veel bommen en zo gedeeld", klinkt het. "Ze vertelden me dat IS hier is om de religie te beschermen, maar zelf weet ik het niet zo goed. Ik ben zo wel in de problemen geraakt." Voorlopig verblijft Kimberley wel nog in Engeland.