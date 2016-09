Man (20) wil niets liever dan van zijn gigantische penis af

Door: redactie

5/09/16 - 05u28 Bron: buzzkenya.com

Sorence hoopt dat weldoeners hem willen helpen om zijn dure operatie te betalen. © Buzz Kenya.

De meeste mannen zouden er niets op tegen hebben om een paar centimetertjes bij hun lid te mogen tellen. Maar een 20-jarige Keniaanse man wil niets liever dan het tegenovergestelde. Zijn penis is door een zeldzame ziekte namelijk tien keer zo groot als het gemiddelde mannelijke geslachtsorgaan.

De 20-jarige Sorence Owiti Opiyo uit Kenia is de ongelukkige eigenaar van de uit de kluiten gewassen penis, die het formaat van een pasgeboren baby heeft. Het orgaan hangt ongeveer tot aan zijn knieën en is een bron van frustratie. Zo werd de jongen door zijn ongewone uiterlijk weggepest van school, kan hij geen seks hebben en dus ook geen eigen kinderen verwekken.



Zwelling

Normale broeken passen niet en het zware lid doet ook nog eens pijn. Tien jaar geleden, toen hij in de puberteit kwam, manifesteerde de mysterieuze ziekte zich voor het eerst met een zwelling, waarna zijn geslachtsorgaan maar is blijven groeien. De jongen heeft al eens een operatie ondergaan om de abnormale groei te stoppen, maar dat hielp niet.



Hij wil nu een nieuwe operatie ondergaan en hoopt dat weldoeners hem financieel zullen steunen om de dure operatie in het Keniaanse Jaramogi Oginga ziekenhuis in Kisumu te kunnen betalen.



Foto's van het ontblote klokkenspel van de jongen kan je hier zien. Let op: grafische beelden - NSFW!