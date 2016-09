Dit restaurant beloont beleefdheid

MVDB

Een restauranthoudster in de Spaanse badplaats Llança aan de Costa Brava is de onbeleefde klanten beu en heeft daarom een heus kortingssysteem op poten gezet.

Wie botweg 'un café' vraagt, moet 5 euro voor een koffie dokken. Wie aan de ober 'un café, por favor' bestelt, hoeft al twee euro minder te betalen. Helemaal leuk wordt het voor beleefde mensen die het personeel ook begroeten. Wie 'buenos días, un café por favor' zegt, hoeft 1.30 euro neer te tellen, de reguliere prijs.



Volgens Marisel Valencia (41) heeft haar initiatief al meteen resultaten opgeleverd met veel vriendelijkere klanten tot gevolg. Zelfs kinderen hebben hun ouders er al opgewezen dat ze 'dank u' moeten zeggen.



Ze richt zich niet enkel op norse Spanjaarden, maar ook op de vele Britse, Franse en Duitse toeristen die elke zomer in Llança vertoeven. De foto met de huisregels belandde op de sociale media en heeft in Spanje een debat rond hoffelijkheid uitgelokt. Aan nieuwssite The Local verklaarde ze dat ze nog niemand vijf euro heeft moeten aanrekenen. "Ik ben verrast door de massale aandacht, maar het is volgens mij goed om de mensen er op te wijzen dat ze steeds beleefd moeten zijn, ook als ze gewoon een koffie bestellen."