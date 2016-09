Op vluchten van deze vliegmaatschappij kan je vers getapte pintjes drinken

redactie

3/09/16 - 17u33

video Een frisse getapte pint zou een lange vlucht al heel wat aangenamer maken, maar voorlopig denken Belgische luchtvaartmaatschappijen daar niet aan. In Nederland tappen ze wel pintjes in vliegtuigen. KLM tapt sinds vorige week Heineken aan boord.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft de handen in elkaar geslagen met het Nederlandse biermerk Heineken. Het resultaat van die samenwerking is een tap aan boord van de KLM-vliegtuigen. De 'Heineken flight-mode' wordt ongetwijfeld een schot in de roos.



Vorige week steeg de eerste vlucht met tap op richting Curaçao, tijd genoeg dus om verschillende pintjes te degusteren. Helaas is de service voorlopig enkel beschikbaar voor wie in business class vliegt.



Het is nog onduidelijk of de biertap ooit in Belgische vliegtuigen wordt geïnstalleerd. Maar mocht het ooit zover zijn, dan hebben we toch graag Belgische pils aan boord, als het even kan.