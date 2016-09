Vergeet chocolade, hier is popcornjurk!

Door: redactie

2/09/16 - 20u22 Bron: vtmnieuws.be

video

Een jurk van chocolade dat kenden we al, maar één van popcorn dat is nieuw. Vanavond krijgt het publiek op het Antwerp Fashion Festival de primeur. Tania Dexters krijgt de eer om de jurk te dragen. Een popcornfabrikant liet de jurk ontwerpen voor de vijfde verjaardag van het Antwerp Fashion Festival. Tania Dexters presenteert dus de openingsshow, maar ziet zichzelf er ook gewoon mee over straat lopen. "Het is heel luchtig en weegt niet veel. Als er nog eens een leuke filmpremière is, kan ik hem misschien dragen: dan heb ik meteen de popcorn mee." Zondag wordt de popcornjurk geveild ten voordele van het goede doel. Als ze tegen dan niet helemaal is opgepeuzeld natuurlijk.